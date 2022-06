Lyt til artiklen

Rygterne har svirret i flere dage, og den er god nok.

Jon Dahl Tomasson er ny manager for Blackburn Rovers.

Det oplyser klubben, der i sin pressemeddelelse indleder med et dansk 'Velkommen' til den tidligere landsholdsspiller.

»Hans arbejde med at udvikle spillere samtidig med at have en kultur, der indebærer, at man giver alt til klubben er præcis, hvad vi har brug for her,« siger klubbens direktør Steve Waggott, der også fremhæver danskerens ydmyghed og passion.

»Jon kommer til at arbejde tæt sammen med Gregg Broughton, mig og ledelsen på det, vi håber bliver et spændende kapitel i klubbens historie.«

Klubben fortæller, at man i løbet af de sidste par uger har haft samtaler med flere kandidater, og her stod det klart, at danskeren var førsteprioritet.

Tilbage i december kom den overraskende nyhed om, at Jon Dahl Tomasson stoppede i svenske Malmö FF efter at have været i klubben siden januar 2020.

Han førte den til tops i begge sine sæsoner i spidsen, ligesom han i efteråret formåede at kvalificere holdet til gruppespillet i Champions League. Efter han lagde støvlerne endeligt på hylden, har Jon Dahl Tomasson været træner adskillige steder. Han har været i Excelsior, Roda og Vitesse, inden han i 2016 blev udnævnt som assistenttræner for det danske landshold.

En tjans, der også bliver fremhævet hos Blackburn Rovers, der har sin daglige gang i Championship.

»I Jon Dahl Tomasson har vi formået at få en cheftræner, der passer perfekt ind i den retning, Blackburn Rovers ønsker at gå. Da vi skulle have styr på, hvordan vi ville bygge klubben op, hvordan holdene skal spille, og hvordan vi vil hente og udvikle spillere, var Jon det klare førstevalg,« siger fodbolddirektør Gregg Bourton.

»Som træner for det danske landshold var han en del af et hold, der var ubesejret i to år, og som cheftræner i Malmø førte Jon klubben til ligatitler, og han gjorde klubben til den blot fjerde fra Sverie, der i dette århundrede har kvalificeret sig til gruppespillet i Champions League,« lyder det.

Jon Dahl Tomasson har snart første arbejdsdag, når landsholdspausen er slut, og der er helt styr på arbejdstilladelsen i England, fortæller Blackburn Rovers.