Endnu en dansker har nu landet et stort job i fodboldverdenen.

Den tidligere Mainz-træner Bo Svensson vender nemlig tilbage til trænergerningen denne sommer, når han overtager roret i Bundesliga-klubben Union Berlin.

Det gør klubben officielt på sin X-profil, efter længere tids spekulationer i netop den ansættelse.

Bo Svensson har stået uden arbejde siden november, hvor han forlod sin hjerteklub Mainz efter en afsluttende tid med dårlige resultater.

Nu skal han så være med til at vende skuden for Union Berlin, der efter en forrygende sæson sidste år, haltede noget mere i den netop overståede sæson, hvor det ellers blev til Champions League-fodbold.

I Bundesligaen blev det nemlig kun til en 15.-plads - lige over nedrykningspladserne.

Klubben har tidligere i dag ændret på sin sportslige ledelse, og nu har klubben altså også cheftræneren på plads.

»I tæt samråd med Oliver Ruhnert og Horst Heldt besluttede vi os for en ny sportslig start til sommer, og vi er overbevist om, at Bo Svensson passer godt til vores klub.«

»Jeg glæder mig til at arbejde med ham og er sikker på, at han og holdet kan sikre, at vi gør en god figur i Bundesligaen,« siger klubpræsidenten Dirk Zingler.

I B.T.s transferpodcast drøfter panelet Bo Svenssons nye job - og du kan blandt andet høre pudsige detaljer om, hvor man første gang hørte om Svensson og Union Berlin.

Hør det i playeren herunder eller i din foretrukne podcast-app.