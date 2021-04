I takt med at coronaen i det seneste år har strammet grebet om samfundet med restriktioner og virus overalt, har frisurerne og mankerne verden over vokset og vokset, samtidig med at flyrejse-aktiviteten er faldet til noget nær nul.

For en superstjerne som Eden Hazard, Real Madrids milliarddyre belgiske offensivspiller, så skal en omgang corona-nedlukket samfund ikke være en hindring for, at han kan stå knivskarpt på hårfronten.

Således har Hazard fløjet sin yndlings-barber til sin luksusvilla i den spanske hovedstad, hvor han har mest travlt med at pleje sine mange skader, fra London i en privatflyver. Det skriver The Sun.

Ja, så kan det godt være, at myndighederne anbefaler, at man dropper al unødvendig rejseaktivitet, og at der er lockdown i Spanien, men der er altså også tale om ingen ringere end stjernernes foretrukne kendis-barber, Ahmed Alsanawi, som Hazard plejer at få flyttet ørerne hos.

På Instagram har brugere kunne følge Alsanawis rejse med privatfly fra London til Madrid for at pimpe Hazards udseende. Se videoen herunder.

»Folk spørger mig, hvad jeg laver. Jeg klipper hår. Punktum. Det er en livsstil. Dejligt at se, at min brormand er tilbage både på og uden for banen,« skriver kendisbarberen, som har flere fodboldstjerner som kunder.

30-årige Hazard blev købt af Real Madrid i sommeren 2019 med en ugeløn på angiveligt tre millioner kroner til følge.

Siden er det kun blevet til 36 kampe og fire mål for belgieren, som har været plaget af muskelskader i de seneste år.