Der er decideret dårlig stemning mellem Mario Balotelli og hans klub Brescia.

Så dårlig stemning, at det nu kan ende i en retssag. For det handler om påstande - og ifølge Brescia nogle usande af slagsen, som Balotellis næsten lige så berygtede agent, Mino Raiola, kom med forleden.

Her fortalte han, at coronatestning af Brescias spillere ikke inkluderede Mario Balotelli.

»De diskriminerer Balotelli. Han er aldrig blevet testet - ikke engang en enkelt podning,« sagde Mino Raiola ifølge The Mirror.

Og det er det udsagn, der har fået den italienske klub til at offentliggøre en længere udmelding. Her indikerer klubben også, at man agter at sagsøge både Mino Raiola og Mario Balotelli, der også var ude og bakke op om sin agents udsagn.

»Hvad angår dette specifikke emne, har vi bedt vores advokater om at tage hånd om dem, der kommer med falske beskyldninger,« skriver Brescia.

Klubben understreger, at man har fulgt samtlige retningslinjer, når det kom til de protokoller, der er lagt ned over fodboldklubberne i forbindelse med corona-pandemien. Og derfor vil man altså gå hårdt til Mario Balotelli og Mino Raiola.

»At blive beskyldt for ikke at følge reglerne - endda af en af sine egne spillere - er skammelig bagvaskelse, og dem, der har sagt det, kommer til at betale (både økonomisk og i overført betydning), så vi kan beskytte det arbejde og de ofre, som denne klub har lagt.«

Hele grunden til krigen på ord begyndte, da Mario Balotelli ikke blev lukket ind til træning i Brescia, fordi han ikke havde orden i sine medicinske papirer.

Corona-reglerne i italiensk fodbold kræver, at spillerne har styr på deres lægeerklæring, før de må lukkes ind på klubbernes anlæg.

Nu er spørgsmålet så, om Mario Balotelli overhovedet har en fremtid på anlægget i Brescia. De seneste mange måneder har været hektiske for Mario Balotelli, og der har allerede været rygter om en fyreseddel.