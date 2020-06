Pierre Emile Højbjerg kan blive en rigtig dyr herre, hvis han bliver solgt i det kommende transfervindue.

For nylig meddelte Southampton-træner Ralph Hasenhüttl ud, at man er klar til at sælge danskeren, hvis det rigtige bud kommer.

Nu har klubben imidlertid selv givet danskeren et prisskilt på lige knap 300 millioner danske kroner svarende til 35 millioner pund.

Det skriver flere engelske medier, blandt andet Evening Standard.

Pierre-Emile Højbjerg har været i Southmapton siden 2016, da han skiftede fra Bayern München. Foto: IAN WALTON Vis mere Pierre-Emile Højbjerg har været i Southmapton siden 2016, da han skiftede fra Bayern München. Foto: IAN WALTON

Pierre-Emile Højbjerg har et år tilbage af sin kontrakt i den sydengelske klub, og flere konkurrerende Premier League har vist interesse i at købe den danske Southampton-anfører.

I begyndelsen begyndte rygterne at svirre om interesse fra London-klubben Tottenham, og siden har også Everton-træner Carlo Ancelotti sat ord på sin beundring for danskeren.

Og noget tyder altså på, at Pierre-Emile Højbjerg er tæt på at blive solgt fra Southampton. Senest har klubbens direktør, Martin Semmens, udtalt, at de kan blive nødt til at sælge ham.

»Hvis der er en klub, der kan betale for ham, så er vi nødt til at lade ham gå,« lød det fra Semmens til BBCs program Solent Sport.

Premier League-danskeren kan komme til at koste i omegnen af 300 millioner danske kroner, hvis han bliver solgt i det kommende transfervindue. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Premier League-danskeren kan komme til at koste i omegnen af 300 millioner danske kroner, hvis han bliver solgt i det kommende transfervindue. Foto: EDDIE KEOGH

Højbjerg kom til Southampton fra Bayern München i 2016 og har arbejdet sig op gennem hierarkiet i klubben.

I november 2018 bar han første gang anførerbindet, som siden har siddet godt fast på den danske landsholdsspillers overarm.

Men det har Hassenhüttl nu truet med at tage fra Højbjerg, hvis han ikke forlænger kontrakten med Southampton.

»Det vil ikke være en god situation for ham (hvis han ikke forlænger, red.). Som anfører kan du ikke lede et hold uden at forlænge din kontrakt,« lød det fra træneren, som selv netop har forlænget sin aftale med fire år.

24-årige Pierre-Emile Højbjerg har spillet 129 kampe for Southampton og scoret fem mål.

Southampton ligger nummer 14 og har syv point ned til nedrykningsstregen.