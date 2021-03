Amad Diallo tog den ene hånd op foran øjet, og den anden placerede han ved sit ene øre, da han stoppede op foran kameraet.

En meget særlig målfejring, da Manchester Uniteds nye teenager sendte bolden i nettet i Europa League-kampen mod AC Milan, og flere har da også spekuleret i, hvad pokker det betød.

Det afslører Manchester United nu, og årsagen er langt mindre festlig, end det at sende bolden i kassen.

For der gemmer sig en tragisk historie bag den blot 18-årige Amad Diallos reaktion.

Amad Diallo løb hen foran kameraet og poserede på denne måde for at hylde sin afdøde ven. Foto: OLI SCARFF Vis mere Amad Diallo løb hen foran kameraet og poserede på denne måde for at hylde sin afdøde ven. Foto: OLI SCARFF

»Amad gav sin egen personlige hyldest til sin tidligere holdkammerat i Atalanta Willy Braciano Ta Bi,« fortæller den engelske klub og fortsætter:

»Den tidligere midtbanespiller døde på tragisk vis forrige måned i en alder af blot 21 år efter en kamp mod leverkræft. Amad spillede med sin landsmand fra Elfenbenskysten på Atalantas akademi,« skiver klubben.

Efter det tragiske dødsfald sendte Amad Diallo også en besked til sin tidligere holdkammerat. Det skete i et opslag på de sociale medier med ordene: 'Hvil i fred, Willy Braciano Ta Bi. For altid i vores hjerter.'

Amad Diallo skiftede fra Atalanta til Manchester United i januar, og han var netop blevet skiftet ind i torsdagens kamp, da han var hurtig og kom først på en høj bold fra Bruno Fernandes.

Den headede det 18-årige stortalent over Gianluigi Donnarumma i Milan-målet, og dermed stod det 1-0 til Manchester United.

Selvom resultatet dog ikke holdt, da den danske landsholdsstjerne Simon Kjær i de døende minutter sendte udligningen i kassen, var der stadig masser af ros til Amad Diallo efter kampen.

»Han er en fantastisk ung knægt, og han gjorde det virkelig godt, efter at han kom ind,« sagde Manchester Uniteds anfører, Harry Maguire, efter kampen til UEFAs hjemmeside.

»Det var godt at se, han fik lavet et mål. Han gjorde det godt, og der er forhåbentligt meget mere i ham,« lød de pæne ord fra anføreren.

Manchester United og AC Milan mødes torsdag til returkampen på San Siro i Milano.