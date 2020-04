Klippen gik jorden rundt, da det vanvittige sammenstød mellem spilleren Diego Carlos og dommer Tony Chapron blev fanget af kameraerne i den franske Ligue 1.

Det skete under kampen mellem Nantes og Paris Saint-Germain 14. januar 2018 på Stade de la Beaujoire.

Her løb Nantes-forsvarsspilleren og dommeren sammen, hvilket resulterede i, at Chapron forsøgte sig med en blanding af et kung-fu- og capoeira-spark i retning af Nantes' forsvarsspiller. Men det stopper ikke her.

Du kan se det vanvittige klip i toppen af artiklen.

Tony Chapron valgte at udvise Diego Carlos efter den kuriøse hændelse. Foto: STEPHANE MAHE

Dommeren valgte efterfølgende at vise Diego Carlos det gule kort for anden gang i opgøret, hvilket var synonym med en udvisning.

I kølvandet på hændelsen blev Tony Chapron suspenderet i seks måneder, hvorefter han valgte at lade sig pensionere fra fodboldbanerne.

Den nu 47-årige mand har i øvrigt valgt en ny karrierevej, som er en smule pudsig efter sammenstødet med Diego Carlos i januar 2018.

Tony Chapron er nemlig blevet... politimand.