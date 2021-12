Mere end 7000 tilskuere oplyste stadion med lommelygterne på deres telefoner, mens Andrea Bocellis 'Time To Say Goodbye' strømmede ud af højttalerne.

Søndag mindedes OB og Odense afdøde Lars Høgh før og under pokalkampen mellem OB og Randers.

Du kan se øjeblikket i videoen øverst.

Lars Høgh blev hyldet før og under OBs pokalkamp mod Randers søndag. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Lars Høgh blev hyldet før og under OBs pokalkamp mod Randers søndag. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

Siden torsdag har folk haft mulighed for at tænde gravlys, lægge blomster og billeder af Lars Høgh ved Høghens Mur ved Odense Stadion.

Det benyttede mange sig af før kampen.

Et kvarter før kampstart spillede Bocellis sang i højttalerne, nøjagtigt som den gjorde i forbindelse med Lars Høghs afskedskamp for over 20 år siden.

Kampen blev indledt med et minuts stilhed og efterfølgende klapsalver, mens et foto af Lars Høgh blev vist på storskærmene.

Både OB og Randers spillede med sørgebind.

På lægterne havde fans medbragt et stort, blåt banner med teksten 'Lars Høgh.'

Efter 8 minutter og 17 sekunder - en reference til Høghens 817 kampe for OB - blev spillet stoppet, så målmandslegenden kunne hyldes med et minuts klapsalver.

Samtidig foldede fansene et banner ud med teksten 'Som et glimtende lys farer en odenseansk stjerne til himmels. Hvil i fred, Lars'.

Hjemmeholdets fans havde også medbragt et andet banner, som var prydet med et portræt af Høgh.

Den fynske legende bisættes i Odense Domkirke tirsdag klokken 14.

