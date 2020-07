Lige dér midt i jubelbunken tonede han frem lykkelig over Frederik Gytkjærs forløsende scoring for Lyngby i nedrykningsdramaet mod Hobro.

Normalt kender du ham nok bedst som den ene halvdel af Rytteriet, hvor han giver den som snobben Fritz sammen med vennen Poul spillet af Rasmus Botoft.

Men når skuespiller Martin Buch holder fri, kan du oftest finde ham på lægterne ved en Lyngby-kamp.

Og det var også tilfældet mandag aften i Hobro, hvor Lyngby spillede den første af to direkte opgør mod Hobro om at undgå nedrykning fra Superligaen.

Martin Buch fra Rytteriet ved det! Vi ses på stadion! https://t.co/id3dmS0DN0 #sldk #lbkvff #kampenomtop6 pic.twitter.com/VVPhhmfCgH — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) March 10, 2017

Her stod den 1-1 langt inde i kampen, inden Frederik Gytkjær dukkede op kort før tid og gav Lyngby et forrygende udgangspunkt inden returopgøret med sejrsscoringen til 2-1.



Det skabte selvsagt massiv jubel blandt de medrejsende Lyngby-fans, hvor Martin Buch også var iblandt. Her gav han den fuld gas i måljubel over sejren. Du kan se hele videoen i toppen af artiklen.

Martin Buch er trofast Lyngby-tilhænger, men han nøjes ikke kun med at være fan.

Han er en del af ejerkredsen, hvor han har købt sig ind i klubben og er en del af 'Friends of Lyngby', der var med til at redde klubben fra konkurs i 2018.

Lyngbys endelige Superliga-skæbne bliver afgjort mandag 20. juli, når holdet hjemme møder Hobro i returopgøret i nedrykningsplayoff. Med sig har de den 2-1-føring, som sendte Martin Buch i den syvende himmel.