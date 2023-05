Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen var lørdag involveret i en aktion, som endte med at brække modstanderens næse.

Under afviklingen af et hjørnespark til Andersens klub, Crystal Palace, i Premier League-opgøret mod Bournemouth kunne man på tv-billederne se, hvordan den danske midtstopper ramte Bournemouth-spilleren Jefferson Lerma i ansigtet med hånden, som du kan se i videoafspilleren øverst i artiklen.

Situationen endte med at blive kigget igennem af VAR, men dommer Michael Salisbury endte med ikke straffe danskeren for aktionen.

Crystal Palace vandt opgøret med 2-0, og det var derfor en vred Bournemouth-manager efter kampen, som ikke var helt enig i, at Joachim Andersen skulle gå ustraffet hen for den aktion.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Foto: ANDREW COULDRIDGE

»Det er et markant slag i ansigtet. Jeff har brækket sin næse efter det,« lød det fra cheftræner for Bournemouth Gary O'Neil efter kampen, som bestemt ikke var tilfreds med situationen.

»Det lignede et ret tydeligt slag i ansigtet for mig. Det faktum, at vi fik den sædvanlige kontrol fra VAR, og det er en kendelse, der er gået imod os, var en overraskelse,« sagde han videre.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson havde ikke noget overblik over, hvad der skete under hjørnesparket.

»Jeg aner ikke, hvad der skete, eller hvorfor spilleren faldt til jorden, men jeg er nødt til at stole på dommeren, som ikke så nogen grund til at give et frispark.«

»Det blev understøttet af VAR, så det var perfekt nok for mig,« fortalte Roy Hodgson efter kampen.

Siden den rutinerede manager overtog trænersædet i London-klubben i slutningen af marts måned, har han leveret fine resultater. Med sejren over Bournemouth er Crystal Palace placeret på en 12.-plads, hvor de har sikret sig en sæson mere i Premier League.