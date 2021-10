14 sekunder.

Så lang tid fik Pierre-Emile Højbjerg lov til at give et interview i fred, inden det blev afbrudt.

For stemningen i Parken og i landsholdstruppen var helt i top. Ekstatisk er nok heller ikke en overdrivelse.

»Rent fysisk er jeg der jo ikke endnu, men matematisk er vi der jo, det er outstanding, det er kæmpe stort, og …«

Og så nåede han ikke at sige mere, for Kasper Schmeichel og resten af holdet var i den grad på spil. Pludselig fløj der et kæmpe sprøjt af øl hen mod landsholdsstjernen, der sammen med resten af tropperne tirsdag aften sikrede en plads ved VM i Qatar med sejren på 1-0 over Østrig.

Der var selvsagt højt humør, og det var ikke kun Pierre-Emile Højbjerg, det 'gik ud over'.

For også Discoverys reporter Kian Fonoudi fik sig et bad i øl, mens Thomas Gravesen nåede at flygte nogenlunde, alt imens den vilde jubel fra tribunerne var tydelig.

Det forhindrede dog ikke en smilende Pierre-Emile Højbjerg i at gennemføre interviewet, og han sagde da også kækt, om de 'ikke skulle spare på øllet', inden han satte ord på den vilde kulisse i Parken.

»Man kan jo kun drømme om det der. Det er helt vildt jo, prøv at kigge omkring. Det er 10-15 minutter siden, vi sluttede kampen, og folk synger højere, end de gjorde for bare to timer siden. Det, der foregår, er bare fuldstændig sindssygt. Det er kæmpe stort for mig, for holdet, dansk fodbold, hele Danmark. Den måde vi kan samle hinanden på og føle, vi er sammen om noget er outstanding,« sagde landsholdsstjernen blandt andet.

Landsholdet har kvalificeret sig til VM i Qatar med otte sejre ud af otte mulige og en målscore på 27-0. Slutrunden bliver afviklet i december 2022.