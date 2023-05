En fuldstændig vanvittig kamp fik sig lidt af en bizar og vild afslutning.

Liverpool vandt et vildt Premier League-opgør med 4-3, efter at Tottenham i overtiden udlignede til 3-3 søndag.

Der gik ellers et kollektivt suk igennem Anfield, fordi Liverpool siden det 15. minut havde været foran 3-0. Højdepunkter fra det vilde opgør kan du se i videoen øverst i artiklen.

Men da Diogo Jota udnyttede en Tottenham-fejl i fire minutters overtid og scorede til 4-3, spredte ekstasen sig igen på Merseyside. Også Jürgen Klopp fejrede det ved at løbe ned langs sidelinjen og provokere fjerdedommeren, hvilket dommeren kvitterede med et gult kort. Undervejs lignede det også, at Jürgen Klopp sprang noget i baglåret, som du kan se i videoen herunder.

Jurgen Klopp



Liverpoolille loukkaantumishuolia, kun Klopp reväytti takareitensä tuulettaessaan voittomaalia.#valioliiga pic.twitter.com/khm52hgTVn — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) April 30, 2023

Efterfølgende har Liverpool-cheftræneren rettet en bredside mod dommeren i søndagens opgør mod Tottenham, Paul Tierney.

»Jeg ved virkelig ikke, hvad han har imod os,« sagde Jürgen Klopp til Sky Sports efter kampen.

Ifølge den tyske cheftræner har Liverpool en forhistorie med Tierney.

»Han (Tierney red.) har sagt, at der ikke er nogen problemer, men det kan ikke være sandt,« sagde Klopp.

Ifølge den tyske cheftræner har Liverpool en forhistorie med dommeren Paul Tierney. Darren Staples/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge den tyske cheftræner har Liverpool en forhistorie med dommeren Paul Tierney. Darren Staples/Ritzau Scanpix

»Den måde, han ser på mig. Jeg forstår det ikke … Min fejring var unødvendig, hvilket er fair, men det, han sagde til mig, da han gav mig det gule kort, er ikke ok.«

Dommerforbundet PGMOL siger, at man er opmærksom på tyskerens kommentarer.

Forbundet henviser til, at alt, hvad alle dommere siger under Premier League-kampe, bliver optaget via et elektronisk system.

»Efter at have gennemgået lyden fra dommeren Paul Tierney fra dagens kamp kan vi bekræfte, at han har optrådt på en professionel måde,« lyder det fra PGMOL.