Atletico Madrid-træner Diego Simeone er ikke til at tage fejl af.

I sit ofte helt sorte outfit, sorte hår og karakteristiske ansigtsudtryk er han svær ikke at lægge mærke til på sidelinjen.

Han var også svær at overse i Atletico Madrids sejr over Juventus i Champions League onsdag aften.

Her gav han sig nemlig i kast med en noget alternativ jubelscene efter Atletico Madrids scoring til 1-0. Han greb nemlig sig selv - med voldsom kraft - i skridtet.

Atletico Madrid's Argentinian coach Diego Simeone gestures during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Club Atletico de Madrid and Juventus FC at the Wanda Metropolitan stadium in Madrid on February 20, 2019. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Den argentinske træner var mere end almindeligt begejstret efter José María Giménez' scoring.

Målet fik Simeone til i ren og skær vildskab og jubel at gribe fat i sit eget skridt, mens han tilbagelænet råbte af sine lungers fulde kraft.

Atletico Madrid trak det længste strå i opgøret og slog Juventus 2-0 på Wanda Metropolitano.

Se Diego Simeones vilde jubel øverst i artiklen.