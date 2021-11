Den tidligere fodboldstjerne Thomas Gravesen har nok ikke den største fremtid som rejseguide.

I hvert fald ikke umiddelbart hvis man spørger hans kollegaer.

For da Danmarks kamp mod Skotland var fløjtet af, og studiet skulle til af afrunde inden en reklamepause, slap den garvede fodboldekspert ikke for en smule røg.

»Hvordan gik det for rejselederen, Thomas Gravesen?« spurgte værten Zak Egholm, der da efterfølgende heller ikke kunne holde masken, imens han stak til fodboldprofilen, der havde stået for dele af hjemrejsen og lavet lidt af en brøler.

Egholm kunne med et stort smil fortælle, at Thomas Gravesen godt nok fik booket flybillet til sig selv og kollegaen Lars Jacobsen fra Skotland til Danmark.

Han havde bare fået booket til den 16. december fremfor den 16. november og dermed givet sig selv en måned ekstra i det skotske, forklarede både Zak Egholm og Lars Jacobsen med store grin.

Thomas Gravesen valgte efterfølgende med et stort glimt i øjet at smide sine papirer og udvandre fra studiet, hvorefter Lars Jacobsen kunne fortælle, at det hele heldigvis er endt godt, og at de to eksperter ikke får taget en måneds ferie i Skotland efter kampen, som Danmark tabte med 0-2 på Hampden Park.

»Der var så lige nogle ting, vi skulle have nået i morgen. Nogle vigtige ting. Det når vi så ikke alligevel, vi er hjemme engang i morgen aften. Han var meget, meget sød i går (søndag, red.) da vi var ude at spise og skulle nok hjælpe med at booke denne her flybillet,« lød det med et smil fra Lars Jacobsen.