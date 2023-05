Christian Eriksen modtog mandag aften en stor pris for sit forbløffende comeback til fodbolden.

Den danske landsholdsspiller kom tilbage til absolut højeste niveau efter sit hjertestop i Parken i 2021, og det blev han hædret for ved Laureus World Sports Awards i Paris.

Foran prominente navne som golfspilleren Tiger Woods og cykelrytteren Annemiek van Vleuten vandt han 'Laureus World Comeback of the Year'.

Med prisen blev Eriksen dog enndu en gang mindet om de svære dage under EM, hvor han lå på hospitalet, mens landsholdskammeraterne spillede sig gennem slutrunden.

»Jeg så på billederne af, hvad der skete et par gange. Den første gang var to dage efter hjertestoppet, da jeg var på hospitalet. Det var svære billeder at se på, og jeg prøvede at holde følelserne tilbage,« siger Eriksen ifølge Gazzetta dello Sport.

»Jeg forsøgte at analysere, hvad der var sket på en distanceret måde, men det var ikke nemt, og det fik mig tydeligvis ikke til at føle mig bedre.«

Der var ingen tvivl om, at familien skulle have æren for få ham tilbage på banen.

»Det var dem, der gav mig styrken til at genoptage at spille fodbold. De pressede mig til at gøre det, og det var essentielt for mig. Først og fremmest ville jeg have mit liv tilbage, gå tilbage til at kunne gøre hverdagsting, men da jeg indså, at jeg også kunne begynde at spille igen, tænkte jeg ikke to gange. Jeg elsker fodbold,« siger Eriksen.

Christian Eriksen ankom med partneren Sabrina Kvist Jensen. Foto: JOHANNA GERON Vis mere Christian Eriksen ankom med partneren Sabrina Kvist Jensen. Foto: JOHANNA GERON

Her slog han også fast, at der ikke var noget nag til Inter, hvor han ikke kunne fortsætte karrieren, da det ikke er tilladt at spille med pacemaker i Italien.

Han håber, at vinder Champions League, men først skal de lige forbi rivalerne fra AC Milan.

»Jeg havde nogle store øjeblikke med Inter og gode minder fra klubben. Jeg håber, mine tidligere holdkammerater kan slå MIlan i semifinalen, selvom min ven Simon Kjær spillerder. Jeg vil være ked af det på hans vegne, men jeg håber stadig, at Inter går videre.