Mathias 'Zanka' Jørgensen fik mandag aften lov at være anfører for det danske landshold i 45 minutter, da han overtog anførerbindet anførerbindet fra Christian Eriksen i pausen af Nations League-nullerten hjemme mod Irland.

Men det skarpe øje opdagede nok en helt særlig detalje.

For det var ikke Christian Eriksens neongule anførerbind, der sad om Mathias Zankas arm. Det var derimod et helt sort et af slagsen.

»Ja. Allan Poulsen (landsholdets massør, red.) havde lavet et lille fint anførerbind specielt til mig. I en anden farve end det, Christian (Eriksen, red.) brugte i første halvleg.«

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

»Så jeg fik mit helt eget, og det tager jeg med hjem. Så må vi se, om jeg kan finde en eller anden smart måde at udstille på,« lød det fra landsholdsspilleren, der spillede en stærk kamp mod Irland og blev belønnet med topkarakter af B.T.

Huddersfield-profilen havde svært ved at skjule stoltheden over, at han nu kan skrive landsholdsanfører på cv'et.

»Det har selvfølgelig noget at gøre med, at de tre, der står foran mig i køen, ikke var med (Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen, red.). Men bare det at få lov at tage det på...det havde jeg ikke troet kunne lade sig gøre for bare et halvt år siden.«

»Og det betyder, at jeg har noget at fortælle børnebørnene om en dag.«

Er det et særligt ritual, når man anfører-debuterer på landsholdet?

»Ikke rigtigt. Men jeg er lidt glad for, at vi alle sammen nu forsvinder i hver sin retning, for hvis vi skulle ud og have en aften sammen, ville jeg nok komme til at betale en del. Det slipper jeg for. Men måske kommer det næste gang,« lød det fra Mathias Zanka Jørgensen.

Danmark var allerede inden kampen mod Irland sikret sejren i Nations League-puljen. Og derfor var opgøret reelt uden betydning.

Opgøret var det sidste i kalenderåret 2018 ,og Danmark slutter af - hvis man ser bort fra udeblivelsen mod Slovakiet - med at være ubesejret siden VM-straffesparksnederlaget mod Kroatien.