'Idioter.'

Så hård er meldingen fra Socialdemokraternes kulturordfører, Kasper Sand Kjær, om de fans, der skabte stor ballade under onsdagens pokalfinale.

Midt i første halvleg måtte kampen stoppes i en længere periode, fordi en gruppe AaB-fans ikke kunne overholde coronarestriktionerne om at holde afstand under kampen mellem AaB og Sønderjyske på Blue Water Arena i Esbjerg.

Og torsdag aften viser en video, hvordan en gruppe AaB-fans, der forlod stadion under kampen, kom i så voldsom konflikt med politiet, at betjent tre gange slog en af fansene med sin knippel, fordi han afviste at sætte sig ned.

Den ene betjent bliver i nogen sekunder stående, mens han truer med igen at slå den samme AaB-fan med sin knippel. Han lægger kniplen tilbage i sit bælte, da en anden betjent, kort har snakket med ham.

»Det er hamrende ærgerligt, at der er nogen få idioter, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt,« siger Kasper Sand Kjær.

Han mener, at fansenes opførsel under pokalfinalen desværre viser, hvor vigtigt det er ikke bare at lade alle fans komme tilbage som før coronakrisen.

»Det beviser meget godt, hvorfor vi er en lille smule påpasselige, for ikke at sige forsigtige, ved bare at åbne helt op for tilskuere på lægterne. Det er fordi, der stadig er pandemi og den kan sprede sig hurtigt,« siger han og fortsætter:

»Vi ved at arrangementer som fodboldkampe kan være kilde til hurtig spredning, og derfor er vi nødt til at have retningslinjer for, hvordan man kan se fodbold og i øvrigt være sammen i det offentlige rum.«

Fans fra AaB under finalen i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Blue Water Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020.

Presseansvarlig for AaB Support Club, Rasmus Hofman Fihl, mener dog ikke, at de nordjyske fans gjorde noget galt under pokalfinalen.

Han har set video, hvor betjent slår AaB-fan tre gange med knippel.

»Vi er nødt til på det skarpeste at tage afstand fra den magtanvendelse, vi overværede – og som i flere tilfælde også er dokumenteret med videoer, som florerer på de sociale medier. Vi er af den klare opfattelse, at anvendelsen af magt kunne være undgået med rettidig omtanke og dialog,« lyder meldingen.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at brugen af knipler mod fansene onsdag aften skal vurderes af Det Uafhængige Politiklagenævn, DUP.

Her ses, hvordan betjenten forsøger at få AaB-fanen til at sætte sig ned ved at lægge pres på hans hoved.

»Vi har sendt sagen til Det Uafhængige Politiklagenævn for at få nogle uafhængige øjne på det. Det er ikke et udtryk for, om vi synes, betjenten handlede rigtigt eller forkert,« sagde Helle Lundberg fra kommunikationsenheden hos Syd-og Sønderjyllands Politi tidligere i dag til B.T.

Kasper Sand Kjær slår dog fast, at han ikke vil sige, om det var rigtigt eller forkert, hvad politiet gjorde mod fansene.

»Vi må afvente, hvad DUP'en har at sige. Jeg vil ikke være dommer for hverken den ene eller anden side,« siger han.

Var du til kampen mellem AaB og Sønderjyske, og var du selv involveret i episoden med politiet foran stadion eller var vidne til den, så hører B.T. meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på sport@bt.dk.