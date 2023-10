De svenske landsholdsspillere fik beskeden om det forfærdelige angreb, der kostede to svenske fodboldfans livet, i pausen af kampen mod Belgien.

Og efter et kort møde stod det klart, at fodboldstjernerne ikke havde lyst til at spille EM-kvalifikationskampen færdig.

Efter beslutningen var truffet, udtalte en rystet landstræner Janne Andersson sig til de svenske medier.

»Jeg fandt ud af det på vej ned til pause, og beslutningen fra alle spillere og ledere både her og Belgien, var indlysende, at vi ikke kan spille kampen.«

Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er fuldstændig ulækkert. Jeg bliver så ked af det. Det er ekstremt tragisk, og jeg tænker på de berørte og deres pårørende,« sagde han ifølge Fotbollskanalen.

»Hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad fanden lever vi i?«

Skyderiet fandt sted i det indre Bruxelles omkring klokken 19.00

Der findes angiveligt en video, der viser det frygtelige øjeblik, der udspillede sig på Place Sainctelette i den belgiske hovedstad.

En mand ankom på en knallert, hvorefter han trak et skydevåben frem og begyndte at skyde.

Ifølge flere medier skal gerningsmanden være sluppet fra stedet.