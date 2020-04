Skulle det glippe at få EM i fodbold til Danmark, vil det være en ren katastrofe.

Det mener den tidligere landsholdsspiller Preben Elkjær, der er stærkt uforstående over for, at EM-værtskabet er en smule i limbo. Det fortæller han til TV3 Sport.

»Jeg er totalt overrasket over, at det ikke har givet mere uro, for det er jo en kæmpe nyhed, hvis vi lige pludselig mister et EM i Danmark. Hvornår har vi chancen for at få det igen? Det er jeg faktisk lidt rystet over, at vi lige pludselig skulle risikere at miste EM,« siger Preben Elkjær i Viaplay Sport Live, som du kan se øverst i artiklen.

Årsagen til den danske EM-tvivl bunder i, at Tour de France har start i København i 2021.

Preben Elkjær mener, at København bør kunne holde både EM og Tour de France. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Preben Elkjær mener, at København bør kunne holde både EM og Tour de France. Foto: Liselotte Sabroe

Københavns overborgmester Frank Jensen har udtalt til DR, at det er EM, som er blevet rykket - og derfor skal Tour de France ikke vige pladsen, hvis København ikke skulle kunne holde begge begivenheder. Det forstår Preben Elkjær dog ikke noget af.

»Hvad er problemet – det er jo ikke samme dag? Der er ingen kampe den dag, hvor Tour de France er i København. Så der må overborgmesteren lige komme ind i kampen. Kom nu i gang Frank! Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi siger nej til én af de ting.«

1. etape af Tour de France skal ifølge planen foregå i København den 2. juli 2021.

EM-programmet er endnu ikke fastlagt, men i 2020-udgaven var det planen at lægge Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale i Parken fra den 13. til 29. juni.