Stig Tøfting gav den gas i Champions League-studiet.

Han var trådt til for at afløse Michael Laudrup, hvis stemme var meget udfordret, og den tidligere landsholdskriger var slet ikke imponeret over favoritterne fra Manchester City, der kun fik 1-1 mod Yussuf Poulsens Leipzig.

Under kampen, mens kameraerne i studiet var slukket, havde Tøfting ifølge vært Peter Grønborg været stærkt kritisk - ja, med-eksperten Preben Elkjær kaldte det 'helt vildt'.

Og Tøfting havde intet problem med at adressere sin kritik, da studiet gik i luften igen.

»Der var da røvkedeligt. Det er boldmassage. Spørg Haaland, om han synes det er kedeligt,« siger han.

Tøfting kunne slet ikke forstå, at den norske målssluger blev udeladt fra Citys spil.

Angriber-legenden Elkjær var rørende enig.

»Træneren skal da ud på sidelinjen, når han ser det to gange. 'Hvorfor spiller I ham ikke?,'« lød hans dom.

»De spiller, som om de ikke har en 9'er.«