Fodboldmiljøet i USA er i øjeblikket vidne til en stor og offentlig familiefejde, der involverer en landstræner og en spillers familie.

USAs landstræner Gregg Berhalter er kommet i vælten, efter han har afsløret, at han for 32 år siden sparkede sin kone.

Efterfølgende blev der hældt yderligere brænde på bålet, da landsholdsspiller og stortalentet Giovanni Reynas mor, Danielle, bekræftede, at det var hende, der informerede fodboldforbundet om voldssagen.

Gregg Berhalter er nu hovedperson i en omfattende undersøgelse, og sagen har sendt chokbølger gennem amerikansk fodbold. Også i Norge har Eivind Bisgaard Sundet, fodboldkommentator hos Viaplay, svært ved at begribe det, der sker:

»De var jo alle venner i gamle dage. Det minder om en amerikansk tv-serie. Alt er jo vanvittigt,« siger han til NRK.

»Situationen er ikke optimal,« tilføjer han.

Sagen tog sit spring, da Gregg Berhalter tirsdag erkendte den 32 år gamle voldssag.

Samtidig påstod han, at en »tredje part brugte personlige informationer mod sig og sin familie. Ifølge Berhalter blev han afpresset om sagen, da han var med USA til VM i Qatar.

Onsdag gik Giovanni Reynas mor, Danielle Reyna, så ud og bekræftede, at hun har kickstartet hele sagen.

11. december ringede hun til det amerikanske fodboldforbund og brokkede sig over den opførsel, som Giovanni Reyna blev udsat for under VM i Qatar.

Gregg Berhalter sagde i Qatar, at en spiller ikke levede op til forventningerne i truppen – og at holdet havde stemt om, hvorvidt spilleren skulle sendes hjem. Ikke lang tid efter lød det, at Giovanni Reyna var spilleren.

Det fik hans mor op i det røde felt.

»Lad mig gøre det klart. Jeg ringede til Earnie, da jeg så nyheden om, at Gregg havde sagt negative kommentarer om min søn. Jeg har kendt Earnie i mange år, og jeg betragter ham som en nær ven, og jeg var rystet over, at min søn var blevet sat i den position.«

Hun var nemlig bekendt med voldssagen, da hun på universitet boede med Gregg Berhalters kone – og de to familier var desuden gode venner.

Danielle Reyna afviser dog at have afpresset eller truet landstræneren i dag. Hun indrømmer dog, at hun fortalte forbundet om voldssagen.

»Jeg er ked af, at informationerne blev offentliggjort, og jeg fortryder, at jeg spillede en rolle i noget, der kan åbne gamle sår,« siger hun afslutningsvis i udtalelsen.

Ifølge ABC News vender Gregg Berhalter ikke tilbage som landstræner, når undersøgelsen af ham er ovre.

Dette er dog ikke bekræftet.