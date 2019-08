Skuffelsen stod malet i ansigtet på Paulus Arajuuri.

»Det er meget tungt, at vi tabte. I starten af første halvleg var vi gode, og det var det bedste, Brøndby havde spillet i lang tid.«

Sådan lød det fra forsvarsspilleren efter nederlaget på 2-4 til portugisiske Braga i kvalifikationen til Europa League-gruppespillet. Han var rystet. Og det var tydeligt, han havde svært ved at finde ord for det, der lige var sket på banen.

»Dele af anden halvleg var også gode, men vi taber 4-2. Der er ikke meget at sige. Det er et rigtig dårligt resultat, og noget vi skal leve med,« sagde Paulus Arajuuri, der heller ikke havde nemt ved at finde en passende grimasse efter mavepusteren, der til slut ramte ham og resten af Brøndby-holdet.

Da uret rundede 90 minutter, stod der 2-2 på tavlen. Et resultat, mange i spillertruppen sagtens kunne leve med, fortalte de efter kampen til den fremmødte presse.

Men da dommeren fløjtede af, havde Braga hamret yderligere to mål i kassen og spillet sig meget tæt på videre i Europa League.

Adspurgt hvad der gik galt i de døende minutter, kom der en lille tænkepause fra Arajuuri.

»Jeg ved det ikke. Måske blev vi lidt for trygge, da vi jagtede målet til 3-2. Det føltes, som om Braga var trætte, og vi havde kontrollen. Vi gik efter målet til 3-2, og så var der for meget mellemrum bagi,« sagde den 31-årige finne, der selv var impliceret i et af målene, da han tabte en vigtig duel.

Og netop det var et af problemerne for Brøndby-mandskabet torsdag aften, sagde Arajuuri, der understregede, at det ikke handlede om, at de var nervøse på banen.

I stedet hjalp hjemmeholdet bare ikke hinanden nok, da det virkelig gjaldt.

»Det var ikke nervøsitet. Måske det modsatte. Vi var måske for optimistiske. Braga er et godt hold, og de scorer på alle fejl, vi laver. Vi laver for nemme fejl, vi dækker ikke hinanden, og vi taber vigtige dueller,« sagde Paulus Arajuuri.

Brøndby møder SC Braga torsdag i næste uge, og her skal der en af de helt store præstationer til for at gå videre i kvalifikationen til dette års Europa League.