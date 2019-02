Fyringen af Alexander Zorniger er kommet bag på klubbens anfører Bendikt Röcker.

»Det føles uvirkeligt lige nu. Vi er nødt til at takke coach rigtig meget for det, han har bragt klubben og taget med hertil som træner. Det har været fantastisk, og han vil for altid være en del af historien i Brøndby IF, for han vandt det første trofæ i ti år, siger anføreren, der også peger på effektueringen af den spillestil, som Alexander Zorniger blev hentet til at føre ud i livet.« siger en 'rørt' Röcker til klubbens hjemmeside.

Benedikt Röcker blev udpeget som anfører i vinterpausen efter Johan Larssons afgang, og han nævner sidste sæsons pokaltriumf som et højdepunkt under Zorniger.

Holdet var også tæt på at vinde det danske mesterskab, men det glippede, og det var i sidste ende FC Midtjylland, der kunne løfte pokalen, da sidste Superligakamp var fløjtet af.

Brøndbys Benedikt Röcker (th.) er rystet over mandagens fyring af Alexander Zorniger. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Benedikt Röcker (th.) er rystet over mandagens fyring af Alexander Zorniger. Foto: Liselotte Sabroe

Siden har Brøndby IF haft det svært. Klubben sagde farvel til tre markante profiler i sommer i form af Teemu Pukki, Christian Nørgaard og Frederik Rønnow, og efteråret har mildest talt været svingende. I den sidste kamp inden vinterpausen tabte klubben til Vendsyssel på hjemmebane, og i de første to kampe i 2019 er det blot blevet til ét point.

Søndag aften tabte Brøndby til Esbjerg efter en skidt indsats, og det er de dårlige sportslige resultater, der er skyld i Alexander Zornigers fyring, forklarede Ebbe Sand på et pressemøde mandag.

Alligevel understreger Benedikt Röcker, at Alexander Zorniger fortjener ros og en tak efter de år, han nåede at stå i spidsen for Brøndby IF.

»Jeg vil sige på holdets vegne, at han har gjort hver eneste spiller bedre og hele tiden arbejdet for at gøre alle bedre - først holdet og så spillerne individuelt. Vi skylder ham en stor tak,« siger Benedikt Röcker til klubbens hjemmeside.

Nu forhenværende cheftræner Alexander Zorniger hilste på de fremmødte ved pressemødet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nu forhenværende cheftræner Alexander Zorniger hilste på de fremmødte ved pressemødet. Foto: Liselotte Sabroe

Og selvom det er træneren, der får sparket, når holdet præsterer dårligt på banen, mener tyskeren, at truppen også skal se indad. For de bærer også en del af skylden, understreger anføreren.

»Min holdning er, at hvis en træner bliver fyret, så har spillerne et stort ansvar i den fyring. Han fik os til at tro på, at vi kunne række ud efter mesterskaber og trofæer. Det skal vi vise, at vi kan. Det skal vi også bevise over for Coach, for vi er meget taknemmelige overfor de ting, han har gjort for os,« siger Benedikt Röcker.

Hvem der nu skal stå i spidsen for Brøndby IF vides endnu ikke. Ebbe Sand meddelte på mandagens pressemøde, at klubben senest onsdag ville melde en løsning ud.

Ifølge B.T.s oplysninger har Vestegnsklubben jagtet Kasper Hjulmand - der stopper i FC Nordsjælland til sommer - siden efteråret, og den historie kan du læse her.