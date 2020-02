Brøndby har altid mange fans med, når holdet møder AGF på udebane i Superligaen ​– og 24. november sidste år var bestemt ingen undtagelse. Men nogle af fansene havde svært ved at opføre sig ordentligt.

Således blev der i forbindelse med kampen indberettet 21 § 119-sager. Det skriver DR, som har fået aktindsigt.

§ 119 vedrører vold mod tjenestemand i funktion. Derudover har 10 betjente på gaden anmeldt arbejdsskader.

Døgnrapporten viste dog et mere stille billede af Brøndby-fansenes besøg i Aarhus. Her står der, at seks personer blev sigtet, men ingen blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter.

Brøndby-fans bakker altid deres hold op med god stemning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby-fans bakker altid deres hold op med god stemning. Foto: Liselotte Sabroe

Konflikten mellem Brøndby-fansene og Østjyllands Politi startede inden 24. november. Den startede faktisk helt tilbage i januar sidste år.

Efter et indendørsstævne offentliggjorde Østjyllands Politi billeder af 18 Brøndby-fans, som de efterlyste for blandt andet grov vold.

Det medførte hård kritik fra Brøndby-fansene, der svarede igen på tribunen 24. november sidste år:

»Vi efterlyser Østjyllands Politi for inkompetence og chikane, vi ønsker ikke jeres form for dialog,« stod der blandt andet på et stort banner.

Men trods anmeldelserne og de voldsomme sammenstød mellem Østjyllands Politi og nogle Brøndby-fans fastholder politiet, at dagen var en fest:

»Der var en fantastisk stemning på stadion og i byen op til, men det er korrekt, at der var en episode, hvor det var ved at løbe løbsk for os, fordi nogle fans absolut ikke ønskede at følge vores anvisninger.«

Politiet understreger, at det gør alt, hvad det kan for at undgå lignende episoder i fremtiden.

Kampen blev spillet foran mere end 14.000 tilskuere, og AGF vandt opgøret 2-1.