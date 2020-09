Fest, uroligheder og anholdelser.

Torsdag aften var der Europa League på programmet, da den hollandske klub Willem II fik besøg af Rangers. Men det var ikke kampens resultat, der trak overskrifter. I stedet var det, hvad der foregik lige uden for stadion.

Her befandt et hav af hollandske fans sig nemlig til storskærmsarrangement, og det har efterfølgende vakt massiv kritik. Mere end tusinde tilhængere var nemlig tæt forsamlet – og det på trods af coronavirussen, der fortsat buldrer derudad i hele Europa. Det skriver norske Dagbladet.

Det var Tilburg Kommune, der havde tilladt 800 fans at være samlet for at se kampen, men det anslås, at over 1.000 mennesker var samlet på et meget lille område.

Dom, dommer, domst... @WillemII #corona #WILran pic.twitter.com/q11eRCHy8j — Jeroen van der Harst (@jerhar_) September 24, 2020

»Hvis vi ikke havde gjort det, ville vi risikere, at tilhængere havde samlet sig forskellige steder i byen for at se kampen. Ved at lade dem se kampen, var det lettere at kontrollere mængden,« udtaler Theo Weterings, der er borgmester i byen.

Der var dog flere store problemer med arrangementet. Der var hverken kontrol ved indgangen til området, ligesom der heller ikke blev lavet optællinger.

Derudover opstod der undervejs også slagsmål, mens det lokale politi blev tilkaldt for at etablere ro og orden.

Arrangementet og billederne derfra har blandt andet fået det hollandske parti VDD's gruppeformand, Klaas Dijkhoff, til at reagere. På Twitter skriver han:

'Det her går helt galt. Utroligt. Vi laver et forfærdeligt selvmål i kampen mod corona.'

Wtf Tricolores!



Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk.



Dit is hoe “verpesten voor de rest” er uitziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen Corona. #WILran pic.twitter.com/mxpZ8c89Ze — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) September 24, 2020

Den hollandske avis De Telegraaf beretter samtidig, at der blev foretaget seks anholdelser i forbindelse med arrangementet.

Derudover blev en stor mængde af ulovligt fyrværkeri fundet i nærheden af stadion, mens flere politibiler skulle være blevet ramt af flasker, som blev kastet op i luften.

Opgøret mellem Willem II og Rangers endte i øvrigt med 4-0-sejr til skotterne.