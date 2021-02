Historierne om Diego Maradonas dødsfald fortsætter med at strømme ind. Stadig her to måneder efter.

Hans personlige læge Leopoldo Luque er blevet efterforsket for at have forladt legendens hjem, mens han lå i en hjælpeløs tilstand, og det er ikke slut med mistankerne om, at dem, der skulle passe på ham efter en operation i hjernen, svigtede ham.

Nu forlyder det i en lækket lydfil, som webmediet Infobae har fået fingrene i, at Diego Maradona blev fyldt op med stoffer og alkohol kort før sin død 25. november. På trods af at obduktionen ikke viste tegn på alkohol eller marihuana.

I en samtale med netop Leopoldo Luque siger en plejeansat om Carlos Ibáñez, der er slægtning til Maradonas tidligere partner Ricío Oliva, disse rystende ord:

Leopoldo Luque er i den grad kommet i vælten efter Maradonas dødsfald.

»Jeg kan ikke længere tolerere, at Charly (Carlos Ibáñez, red.) giver Diego marihuana,« siger personen og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal stoppe ham. Som jeg også har sagt, fortæller Monona (kokken Romina Milagros Rodríguez, red.) også ting, og hvis hun ikke gjorde det, ville du aldrig have fundet ud af det. I går røg alle undtagen Monona og sikkerhedsvagten hash.«

Og det blev ifølge den plejeansatte ikke ved de euforiserende stoffer, når en særlig gæst skulle besøge fodboldstjernen.

»Jeg fik at vide, at Charly sørgede for, at han fik en kvinde ind om natten. Så for at slippe af med Diego gav han ham øl og joints. Han gik i tusind stykker af det.«