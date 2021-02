En samtale mellem Diego Maradonas læge Leopoldo Luque og psykiateren Agustina Cosachov har chokeret fodboldlegendens familie.

Det er mediet Infobae, der har offentliggjort ordene, der faldt den dag, den verdensberømte fodboldstjerne døde.

»Jeg er på motorvejen. Det lader til, han er død. Jeg vil vædde med, han er død, I skal til San Andres-området, den vej vi altid tager,« lød det fra Leopoldo Luque, der fortsatte:

»Det lader til, han har fået et hjerteanfald. Fedlingen dør, mens han skider ned ad sig selv. Jeg har ingen ide om, hvad der skete. Jeg er på vej,« sagde lægen den 25. november 2020.

Samtidig skulle lægen også have sagt: »Ja, din idiot, tyksakken er døende,« da han havde psykiateren i røret.

Der er også blevet offentliggjort, hvad psykiater Agustina Cosachov sagde i en anden samtale mellem de to. Da hun ankom, var redningsmandskab i gang med at forsøge at redde Maradonas liv.

»Vi kom ind. Han var helt kold, der var stadig cirkulation, vi prøvede at give ham førstehjælp, der kom lidt af kropstemperaturen tilbage. Nu er de med ham, de vil ikke fortælle, hvad situationen er, da jeg kom derud, ville de ikke fortælle mig noget. Det var det. Vi gjorde, hvad vi kunne, Agustina, og familien var opdateret hele vejen,« sagde Agustina Cosachov.

Tidligere samtaler har afsløret, hvordan Leopoldo Luque gik meget op i, at der var tale om en 'vanskelig patient', og han ville advares mod Maradona-familiens reaktion, selvom de ifølge ham havde været opdaterede hele vejen.

Leopoldo Luque. Foto: Enrique García Medina

Lydfilerne har rystet Diego Maradonas familie - heriblandt datteren Dalma Maradona, der i et opslag på Twitter skriver:

'Jeg kastede op, da jeg hørte lydfilerne mellem Luque og psykiateren. Jeg beder til Gud for, at retfærdigheden vinder,' skrev hun.

Diego Maradona døde den 25. november. Kort tid efter han var blevet udskrevet fra hospitalet, hvor han havde været igennem en operation i hjernen.

Efter dødsfaldet er Leopoldo Luque blevet efterforsket for uagtsomt mandrrab og for at have efterladt Maradona i hjælpeløs tilstand. Blandt andet bliver der kigget på, om fodboldlegenden blev udskrevet for tidligt og på den medicin, han fik i månederne op til sin død.

Også Agustina Cosachov bliver efterforsket. Den første obduktion, der blev udført på dødsdagen, viste blandt andet, at Maradona havde haft væske i lungerne, og et svigt i hjertemusklerne gjorde det svært at pumpe blodet rundt.

Leopoldo Luque har hele tiden nægtet sig skyldig.

Diego Maradona regnes af mange som en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde, og kreatørens VM-titel med Argentina i 1986 var et af karrierens største højdepunkter.