Den tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson er blevet indlagt og opereret for en hjerneblødning. Hans tilstand blev beskrevet som 'kritisk', men operationen er gået godt.

Den legendariske managers blev lørdag aften blev opereret akut. I en erklæring fortæller Manchester United, at Sir Alex Ferguson er ramt af en hjerneblødning, som han altså allerede nu er blevet opereret for.

»Sir Alex Ferguson har i dag gennemgået en operation for en hjerneblødning. Operationen er gået godt, men han behøver nu en periode med intensiv pleje til at hjælpe ham igennem genoptræningen. Hans familie beder om at deres privatliv respekteres i sagen. Alle i Manchester United sender vores bedste tanker,« skirver den engelske storklub.

Sir Alex Fergusons søn, Darren, der træner Doncaster i League One var tidligere lørdag fraværende, da hans klub spillede sæsonens sidste kamp. Årsagen blev angivet som 'en alvorlig familiesituation'.

Sir Alex Ferguson blev hentet af en ambulance ved sit hjem i Cheshire i morges. Herfra blev han kørt til hospitalet i Macclesfield, hvor han blev opereret her til aften.

Sir Alex Ferguson er bredt anerkendt som en af de største - hvis ikke den største - træner i verdenshistorien. Igennem sine 27 år som altdominerende skikkelse i Manchester United, første han den engelske klub til en position som en af verdens allerstørste klubber. Både når det global popularitet, indtjening og titler.

Netop titler havde Ferguson nærmest patent på. Inden han i 2013 stoppede karrieren, havde han ført Manchester United til 13 engelske mesterskaber, fem FA Cup-titler og to Champions League-triumfer.

Opdateres...