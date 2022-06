Lyt til artiklen

Han er udpeget som en prioritet hos Manchester United foran Christian Eriksen.

Men det tyder ikke på, Frenkie de Jong umiddelbart har planer om at skifte klub.

»Du er altid smigret, når et hold viser interesse i dig som spiller. Men jeg er i den største klub i verden lige nu, og jeg har det godt der, så der er intet nyt.«

Sådan sagde den hollandske landsholdsspiller tirsdag aften efter kampen mod Wales, beretter Daily Mail-journalisten Tom Collomosse på Twitter.

Og spørgsmålet er, om det baner vejen for Eriksen, hvis det forholder sig således, at de Jong gerne vil blive i det spanske.

Det var det normalt velinformerede medie The Athletic, der tirsdag skrev, at Manchester United havde givet Christian Eriksen et kontrakttilbud. The Athletic kommer ikke ind på detaljerne i aftalen, men sikkert og vist er det allerede, at Eriksen er fri til at diskutere sin fremtid med interesserede klubber.

Og netop sidstnævnte detalje er ifølge Daily Mail attraktivt for Manchester United, der arbejder med et begrænset budget, da det glippede med Champions League-kvalifikationen.

Samtidig har den nye træner Erik ten Haag også haft mulighed for at se danskeren an. For Christian Eriksen trænede med Ajax, som Erik ten Haag nu er tidligere træner for, tilbage i januar, da han for alvor skulle i gang igen efter at være blevet ramt af hjertestop under EM sidste år.

Ifølge den engelske avis arbejder Manchester United også ud fra et scenario der hedder, at man muligvis kan hente både de Jong og Christian Eriksen til klubben.

Dog lyder det også her, at Frenkie de Jong er en klar prioritet, og man skulle være klar til at forhandle med Barcelona – der er dog angiveligt endnu ikke afgivet et bud, og Manchester United skulle også være klar til at droppe det og kigge andre veje, hvis Barcelona på ingen måde vil give sig, hvad angår prisen.

B.T. spurgte mandag Christian Eriksen ind til hans uvisse fremtid, der virker så svær at få på plads.

»Der er mange kriterier, der er mange forskellige ting, der er inde over. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan træffe en beslutning. Fordi man måske mangler lige det sidste for at finde ud af, hvad man skal. Det er sgu svært at sige, hvad det bliver,« sagde Eriksen i den forbindelse og understregede, at det for ham handler om at tage 'den bedste beslutning'.

Brentford, som Eriksen har spillet for i foråret, har åbent erklæret interesse i at forlænge aftalen, mens Tottenham og Newcastle også er meldt med i kapløbet om at få fingrene i den danske midtbanestjerne.