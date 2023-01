Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pernille Harder og svenske Magdalena Eriksson er et af fodboldverdenens mest profilerede par.

Og til sommer kan der vente et helt nyt eventyr for de to Chelsea-stjerner, hvis begge kontrakter står foran udløb efter sæsonen.

For rygterne svirrer nu om, at der venter et fransk eventyr i storklubben Lyon for kæresteparret til sommer.

Det er den engelske journalist Michael McCann, der dækker kvindefodbold for en lang række engelske medier, som beretter om det opsigtsvækkende skifte, der vil sende begge spillere til det franske.

Pernille Harder and Magdalena Eriksson are both out of contract this summer at Chelsea. Links persist, from many I know, that both will join Lyon, who of course would love to have two top players, and can start making moves. One to watch. #UWCL #BarclaysWSL #CFCW #CFC #Lyon #WSL https://t.co/8voN99PIYo — Michael McCann (@ThisIsMcCann) January 2, 2023

»Jeg hører fra flere steder, at begge spillere vil slutte sig til Lyon, der selvfølgelig ville elske at have de to topspillere. De (Lyon, red.) kan begynde at tage skridt (mod en transfer, red.),« skriver McCann.

B.T. har været i kontakt med fodboldagenten Klaus Granlund, som er agent for både Pernille Harder og Magdalena Eriksson.

Han ønsker dog ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Over de seneste år har der ifølge B.T.s oplysninger været flere bud efter de to spillere, men indtil videre ikke nogle, der har lokket Harder og Eriksson væk fra Chelsea - det kan måske ændre sig nu, hvor spillerne kan skifte transferfrit til sommer.

30-årige Pernille Harder sidder for tiden ude for Chelsea med en skade.

Hun har været i London-klubben siden 2020, hvor hun dengang skrev historie og blev den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde, da hun blev købt i Wolfsburg for omkring 2,6 millioner kroner.

29-årige Magdalena Eriksson skiftede til Chelsea i 2017.

De to har dannet par siden 2014.