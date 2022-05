Rygterne svirrer om Kasper Schmeichels fremtid.

Den 35-årige danske landsholdskeeper har kontraktudløb næste sommer, og foråret igennem har der været spekulationer omkring Schmeichels fremtid.

Ifølge B.T.s oplysninger har Kasper Schmeichel ikke udtalt et ønske om at skifte klub denne sommer over for Leicester. I hvert fald ikke endnu.

Når sæsonens sidste kamp er færdigspillet, skal danskeren og Leicester mødes til en snak om fremtiden, skrev The Telegraph i denne uge.

Den plan, man arbejder med internt i klubben, er stadig, at danskeren er Leicesters førstekeeper i næste sæson.

Kilder med indsigt i den engelske klub peger på, at et mere sandsynligt scenario – fremfor et skifte denne sommer – er, at Schmeichel bliver kontrakten ud til sommeren 2023, hvor han kan forlade klubben kvit og frit som klublegende.

På dét tidspunkt kan han så søge et nyt eventyr i karrierens efterår.

»Alle mine helte og inspirationskilder har spillet langt op i 40erne, så måske vil jeg prøve et andet sted eller måske ikke.«

»Jeg ved ikke, hvad der venter rundt om hjørnet, gør jeg? Jeg har en familie, som jeg skal tage vare på og sætte først. I deres alder er deres liv lige så vigtigt. Tingene kan ændre sig,« lød det fra Schmeichel i februar omkring sin fremtid.

Leicester er dog i fuld gang med at afsøge markedet for målmænd, og i denne uge er man blevet sat i forbindelse med Brighton-keeperen Robert Sánchez.



Skulle der komme et godt bud på Schmeichel, er man lydhør, da ambitionen er at generere penge via spillersalg denne sommer. Desuden har man god dækning i form af reservemålmanden Danny Ward og den danske landsmand Daniel Iversen.

Med blot ét år tilbage af kontrakten er det tvivlsomt, hvorvidt en interesseret klub vil betale en markant sum for den danske landsholdsstjerne. Newcastle er dog blevet nævnt på rygtebørsen, og her er der bestemt ikke mangel på penge, hvis de ønsker at agere på interessen.



Noget tyder lige nu på endnu et år i Leicester for Schmeichel, der desuden vil være stærkt interesseret i at holde sig i god spilleform forud for VM i Qatar senere på året med det danske landshold.

Schmeichel kom til klubben i 2011 fra Leeds og har siden udviklet sig til et af klubbens største navne. Siden er det blevet til en historisk Premier League-titel, en FA Cup-triumf og Champions League-deltagelse.

Danskeren var forvist til bænken i 5-1-sejren over Watford, fordi Leicester-manager Brendan Rodgers ville belønne reserven Danny Wards med sin første Premier League-kamp for klubben, siden han kom til i 2018.

Som lovet af Rodgers, var Schmeichel allerede tilbage i buret mod Chelsea i midtugen, og han ventes også at starte inde i sæsonens sidste kamp mod Southampton.

B.T. har været i kontakt med Leicester i et forsøg på at få en kommentar fra klubbens sportsdirektør Jon Rudkin. Det er dog ikke muligt, oplyser man i en sms til B.T.