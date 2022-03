London, München eller Barcelona?

Det er tilsyneladende blot et spørgsmål om tid, før den danske landsholdsstjerne Andreas Christensen får styr på, hvor han skal bo de kommende år.

Men lige nu ser det dog ud til, at sidstnævnte bliver næste destination for den 25-årige dansker. For tidligere i dag kunne flere spanske medier nemlig melde, at 'AC' senere onsdag skriver under med FC Barcelona.

Rygter, som Chelsea-danskerens nuværende træner, Thomas Tuchel, ikke var meget for at kommentere på under dagens pressemøde forud for torsdagens kamp mod Norwich.

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

»Der er tvivl om den, er der ikke? Vi kender til rygterne, og Andreas' situation har været klar i mange uger, men vi er ikke glade for det. Klubben og jeg mener, at det er bedst for ham at blive,« siger den tyske træner ifølge Daily Mail.

På trods af tvivlen i den engelske storklub, skrev det spanske medie Sport tidligere onsdag, at danskerens repræsentanter har været i Barcelona siden tirsdag aften, hvor de forsøger at blive enige om de sidste småting, inden aftalen bliver lukket.

I Chelsea er der dog stadig en smule tro på, at danskeren vælger at blive.

»Kommunikationen fra hans side er, at han ikke har besluttet sig endnu, men vi skal have det med i overvejelsen, at han kan smutte. Kan vi lide det? Nej. Men lever vi med det? Ja,« siger Thomas Tuchel.

Han slår dog fast, at han stadig har tænkt sig at bruge sin danske forsvarsspiller de kommende måneder, selv om han skulle beslutte sig for at forlade klubben til sommer.

Rygterne om 'AC' har floreret længe i den internationale presse, hvor både FC Barcelona og Bayern München har været nævnt som de to største bejlere til danskerens underskrift.

I weekenden kunne den italienske transferguru Fabrizio Romano så fortælle, at danskeren havde besluttet sig for at sige farvel til Chelsea og goddag til den catalanske storklub.

Andreas Christensens kontrakt med Chelsea udløber til sommer, og derfor kan den danske stjerne lige nu forhandle om en ny kontrakt med en anden klub.

Ifølge Sport ender danskeren med at takke ja til en kontrakt med FC Barcelona på fem år, der gælder fra 1. juli.