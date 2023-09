Har fodboldstjernen Samantha Kerr friet til sin kæreste?

Rygterne har svirret længe, men hverken Kerr eller kæresten Kristie Mewis, der spiller for det amerikanske landshold, har bekræftet, hvorvidt de skal giftes.

Tidligere på måneden fyldte Samantha Kerr 30 år, og her tog parret et billede sammen, hvor Kristie Mewis' ene finger var dækket af en serviet.

Det fik mange fans til at spekulere i, om Kerr havde været på knæ for at stille det store spørgsmål, og et par stories på Instagram har kun smidt endnu mere brænde på bålet.

Ali Krieger delte et billede af parret på sin Instagram-story. Foto: Instagram Vis mere Ali Krieger delte et billede af parret på sin Instagram-story. Foto: Instagram

Det skyldes fodboldspilleren Ali Krieger, der ligesom Mewis spiller i Gotham FC. Krieger har nemlig delt en række billeder fra en aften i byen, hvor parret begge skjuler den venstre hånd flere gange.

Tidligere har Kristie Mewis været med i en video, der skulle promovere et nyt spil, og her var kvikke fans også hurtige til at bemærke, at der pludselig sad en glimtende ring på den ene finger.

'Den gigantiske diamant på Kristies finger!' lød en af kommentarerne.

Faktisk gik mange af dem på netop ringen, og flere laver lidt sjov og skriver, at 'hun bare lige gik med en forlovelsesring og troede, ingen ville lægge mærke til det'.

De to stjerner har dannet par siden 2021, og de viser ofte kærligheden frem på de sociale medier.

De stod frem som kærester efter OL i Tokyo, og her fortalte de, at de bestemt ikke havde lyst til at skjule forholdet.

»Vi er ikke meget private mennesker. Jeg kan godt lide at dele min historie. Jeg kan godt lide at dele, hvem jeg er udenfor fodboldbanen,« sagde Kerr i et interview med Gaffer.