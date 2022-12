Lyt til artiklen

Portugal er i skrivende stund uden en landstræner. Spørgsmålet er så, hvem den næste bliver?

Fernando Santos meddelte tidligere torsdag, at han stopper som landstræner for Portugal.

Og ifølge flere medier er der flere pile, som peger på, at den nuværende Roma-manager, José Mourinho, er en af overvejelserne i det portugisiske fodboldforbund.

Det skriver blandt andre RomaPress og Football Italia.

Førstnævnte citerer også den italienske avis Corriere dello Sport for at skrive, at den 59-årige træner overvejer muligheden for at dobbeltjobbe, så han træner både klub- og landshold.

Men hovedpersonen selv forholder sig tavs. Indtil videre i hvert fald.

Mourinho landede ifølge Daily Mail sammen med resten af Roma-holdet torsdag, hvor han af journalister blev forholdt rygterne.

Der var dog ikke meget at hente for de fremmødte journalister. Billeder fra stedet viser, hvordan Mourinho smilende går videre uden at svare på de mange spørgsmål, samtidig med at en ansat i klubben holder journalisterne på afstand.

Portugisiske José Mourinho har trænet nogle af de største klubber, der overhovedet er at træne. Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United og Tottenham.

Han har været ansat i Roma siden sidste år.