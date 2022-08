Lyt til artiklen

Selvom begivenhederne ved sidste weekends intense boksekamp mellem Anthony Joshua og Oleksandr Usyk var opsigtsvækkende nok i sig selv, så har ét billede taget verden med storm.

Og det har fået rygterne til at løbe.

For under den opsigtsvækkende boksekamp er FIFA-præsident Gianni Infantino blevet set sammen med den saudiarabiske kronprins, Muhammed bin Salman.

Ifølge det norske medie Dagbladet og journalist Tariq Panja, en af verdens bedste undersøgende-sportsjournalister, er årsagen til mødet under weekendens boksekamp, at den saudiarabiske kronprins bejler til FIFA for at få fat i VM til afholdelse i 2030.

I øjeblikket ligger der et fælles bud på værtskabet for VM i 2030 fra Spanien og Portugal. Saudi-Arabien har derfor stadig to år til at byde på værtskabet, inden FIFA i 2024 tager den endelige beslutning.

Nabostaten Qatar skal, som de fleste ved, afholde VM i november-december måned, og aftenen før VM-finalen finder en opsigtsvækkende begivenhed sted. Saudi-Arabien skal endnu en gang afholde en boksekamp – denne gang mellem Oleksandr Usyk og den legendariske bokser Tyson Fury.

Saudi-Arabien er blevet mere og mere involveret i sport de seneste år. Landet ejer nemlig 80 % af Premier League-klubben Newcastle og har også afholdt Formel 1-løb.

Det er dog ikke kun VM i fodbold, Saudi-Arabien har set sig fast på. Det arabiske kongerige har som ultimativt mål at blive værter for et sommer-OL.