'Jeg har aldrig haft den store kærlighed til Guardiola. Det ændrede sig dog med en cigar og 'Don't look back in anger'.'

Sådan skriver en Twitter-bruger efter en – ja, lad os sige det som det er – fuldstændig legendarisk video af Manchester City-træneren er gået viralt på internettet.

Her ser man Pep Guardiola med en kæmpemæssig cigar i munden, mens han brillerer med en fornem optræden til Oasis-hittet 'Don't look back in anger.'

Du kan se den yderst festlige video herunder.

The boss. Cool as fuck pic.twitter.com/lFM5GLiZvN — Raff (@BeersnBlues) May 17, 2021

Undervejs i videoen kan man høre, at træneren vil have, at den bliver sendt til Noel Gallagher – et af bandmedlemmerne fra Oasis – som i øvrigt er stor Manchester City-fan.

Videoen er filmet til Citys titelfest, der fandt sted efter Manchester United tabte til Leicester, hvilket sendte guldet til den blå del af Manchester, da United ikke længere kunne hente dem.

Og det lader altså til, at Pep Guardiola og resten af City-mandskabet havde en festlig aften.

Ifølge The Guardian har den spanske træner udtalt, at aftenens bedste tidspunkt var, da en omgang pizzaer blev serveret, så det lige tog toppen af hans brandert.

Pep Guardiola har meget at smile af. Manchester City har vundet Premier League og skal spille Champions League-finale sidst i maj. Foto: CARL RECINE Vis mere Pep Guardiola har meget at smile af. Manchester City har vundet Premier League og skal spille Champions League-finale sidst i maj. Foto: CARL RECINE

'Her i England er festerne altid bare alkohol og ikke noget mad. Jeg forstår ikke hvorfor. Men det tidspunkt (hvor pizzaerne blev serveret, red.) var perfekt. Det var en god aften alle sammen samlet. Vi fik virkelig fejret det med manér.'

Trænerens optræden i videoen har gjort flere mere end bare almindeligt begejstrede for spanieren.

'Pep Guardiola er en levende legende. Topklasse både på og uden for banen. Giv den mand en livslang kontrakt, vi er så heldige,' skriver en City-fan desuden på Twitter.

Det er tredje gang, at Pep Guardiola vinder Premier League med Manchester City efter 2018 og 2019.

Tirsdag aften tabte Guardiola og Manchester City dog 3-2 til Brighton. Holdet spillede i undertal i 80 minutter, da den portugisiske back João Cancelo blev udvist kort inde i kampen.