Christian Eriksen er brandvarm i Real Madrid. Igen.

Og den spanske storklub vil have danskeren hurtigst muligt: I det kommende vintertransfervindue.

Sådan skriver begge de store madrilenske sportsaviser, Marca og AS, der torsdag har smækket den danske midtbanespiller på forsiden - med enslydende budskab: 'Til januar'.

Det betyder altså, at Real Madrid ikke har tænkt sig at risikere noget ved at sidde og vente på, at Christian Eriksen til sommer bliver gratis ved sit kontraktudløb.

'Han har fåët Zidane til at indse, at Eriksen ikke er en fiks ide, men et overhængende behov set i lyset af de problemer, holdet har midtbanen,' som AS skriver.

I den forbindelse supplerer Marca med, at Real Madrid-midtbanen mangler 'energi, hurtighed og power': ' Selv om man ikke sætte flueben ud for alle tingene med Eriksen, kan hans teknisk, førsteberøring og afleveringspræcision give midtbanen et boost.'

Allerede i sommerens forgangne transfervindue var der allrede hede rygter om en transfer fra Tottenham til Real Madrid for danskeren. Men intet skete.

Efterfølgende kom der historier frem om, at det skulle være træner Zinedine Zidane, der havde sagt nej til Christian Eriksen for i stedet at satse på at hente Paul Pogba i Manchester United. Hvilket mislykkedes.

Nu har tingene tilsyneladende forandret sig i den spanske storklub. Ikke mindst efter en indledning på 2019-20-sæson, hvor nærmest samtlige midtbanespillere har været skadede indtil videre.

'Zidane vendte ikke tommelfingeren op i forhold til transferen i sommer, men medlemmer af Real Madrid-bestyrelsen har insisteret på, at klubben ikke skal lade muligheden glippe igen,' skriver Marca.

Samtidig har Christian Eriksen holdt fast i sine afvisninger af en ny kontrakt i Tottenham, og Marca skriver videre, at klubbens øverste chef, Daniel Levy, har beordret 'folk han stoler på til at lede efter et passende bud på den 27-årige midtbanespiller'.

Ifølge AS skulle et realistisk bud fra Real Madrid ende med at ligge på 30 millioner euro (cirka 225 millioner kroner). Et betydeligt nedsat beløb i forhold til de transfersummer, der kom frem i sommer, men det er på grund af det nært forestående kontraktudløb.