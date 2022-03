Lørdag vandt Wrexham AFC en vanvidskamp over Dover med 6-5. For klubejer Ryan Reynolds var kampen så vild, at han efter kampen måtte gå til tasterne.

'Jeg har lige mistet ni år af mit liv. Og det er jeg okay med. Undskyld til min familie. Begrav mig også i Wales,' skrev den canadiske Hollywoodskuespiller på sin Twitter-profil.

Wrexham spiller i den femtebedste engelske række og var i kampen mod Dover bagud med 5-2 med kun en halv time tilbage af kampen.

Men med to hurtige scoringer af Ollie Palmer og to mål i tillægstiden af Jordan Davies fik Wrexham vendt kampen til deres fordel, og det var til stor glæde for Ryan Reynolds, der var til stede under kampen.

Sammen med 'It's Always Sunny in Philadelphia'-skaberen, Rob McElhenney, købte han den walisiske klub i 2020. For at det kunne lade sig gøre, skulle klubbens fangruppe, der siden 2011 havde ejet klubben, stemme om, hvorvidt de ville lade investorerne overtage klubben.

Det endte 98 procent af klubbens mere end 2000 ejere med at gøre.

Med sejren bragte holdet sig op på andenpladsen i National League og ligger nu 11 point bag ligaens førerhold, Stockport.

Wrexham, der er Wales' ældste klub, blev grundlagt i 1864 og er det tredje ældste professionelle fodboldhold i verden. Derudover er deres stadion, Racecourse Ground, det ældste internationale stadion i verden.