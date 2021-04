Den tidligere Manchester United-superstjerne Ryan Giggs er nu blevet sigtet for at have overfaldet to kvinder. Det skriver flere engelske medier.

Den 1. november 2020 blev politiet kaldt ud til Ryan Giggs' adresse, hvor der var anmeldt uroligheder.

Her blev Giggs, der i dag er landstræner for Wales, anholdt, anklaget for at have fysisk forulempet to kvinder – den ene kvinde var i 30erne, den anden i 20erne.

Ryan Giggs blev løsladt mod kaution, men efterforskningen har stået på lige siden. Og nu er han altså officielt sigtet, og skal første gang møde i retten på onsdag.

Foto: DANIEL MIHAILESCU Vis mere Foto: DANIEL MIHAILESCU

Den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service fortæller følgende:

»Giggs er sigtet for at have forårsaget kropslig skade på en kvinde i 30erne og et overfald på en kvinde i 20erne. Begge hændelser fandt sted i hans hjem ved aftenstid 1. november.«

Anklagemyndigheden fortæller, at en af kvinderne måtte behandles for sine skader på stedet.

47-årige Giggs er også tiltalt for tvang og kontrollerende adfærd i perioden fra december 2017 til november 2020. Han har hele tiden nægtet beskyldningerne imod ham.

Soccer Football - League Two - Salford City v Barrow - The Peninsula Stadium, Salford, Britain - February 16, 2021 Ryan Giggs after the match Action Images/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: MOLLY DARLINGTON Vis mere Soccer Football - League Two - Salford City v Barrow - The Peninsula Stadium, Salford, Britain - February 16, 2021 Ryan Giggs after the match Action Images/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: MOLLY DARLINGTON

Ryan Giggs er officielt stadig landstræner for Wales, men på grund af sagen stod han ikke i spidsen for landsholdet i efteråret.

Og det walisiske fodboldforbund bekræfter nu, at Giggs ikke kommer til at lede holdet under sommerens EM-slutrunde.

Det er ikke første gang, at spotlyset havner på en dårlig Ryan Giggs-sag. For ni år siden kom det frem, at fodboldstjernen i hele otte år havde en affære med sin brors kone, Natasha Giggs.

Før den historie var Giggs blevet afsløret i at have haft en længere affære med Big Brother-deltageren Imogen Thomas.

Ryan Giggs nåede at spille i ikke mindre end 24 sæsoner for Manchester United i perioden 1990-2014, hvor det blev til hele 672 kampe og 114 scoringer.

Han var i kort overgang i 2014 midlertidig manager for 'de røde djævle'. I 2018 overtog han tøjlerne for det walisiske landshold.