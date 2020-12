En god kamp af OB's Emmanuel Sabbi banede vej for en komfortabel 3-0-sejr over Nykøbing i pokalturneringen.

Superligaholdet OB leverede onsdag aften uden de store anstrengelser en favoritsejr i den danske pokalturnering.

På udebane var fynboerne oppe imod andendivisionsklubben Nykøbing FC, og det endte med sikker 3-0-sejr til gæsterne.

Dermed er OB klar til kvartfinalen i pokalturneringen.

Nykøbing var ellers godt med i kampens indledning, og kun en velspillende Emmanuel Sabbi sørgede for lidt kreativitet i OB's spil.

Den 22-årige amerikaner var da også involveret i begge mål i første halvleg.

Der var spillet lidt over en halv time, da Sabbi endte et skarpt indlæg ind i Nykøbing-feltet. Her kom islandske Sveinn Aron Gudjohnsen godt frem til bolden i forreste område og pandede bolden ind til 1-0.

Få minutter senere var det Sabbi selv, der fordoblede målscoringen. Amerikaneren fandt masser af plads nær Nykøbings mål og kunne relativt uforstyrret sparke bolden i mål med venstre fod.

På under tre minutter havde fynboerne dermed pludselig bragt sig på sikker sejrskurs efter en ellers ikke prangende første halvleg.

I anden halvleg kørte OB på rutineret vis sejren i hus, og i tillægstiden sørgede Mikkel Hyllegaard for scoringen til 3-0.

OB er dermed klar til kvartfinalen i pokalturneringen som det andet hold. Første hold blev fundet tirsdag, hvor B93 overraskende vandt 1-0 over AaB.

OB ligger på niendepladsen i Superligaen med 14 point efter 11 kampe.

/ritzau/