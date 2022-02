Russiske klubhold og landshold bliver udelukket fra alle fodboldturneringer i FIFA- og UEFA-regi.



​Det oplyser de to forbund på deres hjemmesider mandag.

Udelukkelsen betyder blandt andet, at Ruslands herrelandshold ikke kommer til at spille de VM-kvalifikationskampe, det ellers skulle have spillet i marts.

Her skulle russerne have spillet en playoffturnering om en billet til VM i Qatar senere i år.

Derudover kommer udelukkelsen til at betyde, at Spartak Moskva ikke længere må spille med i Europa League, hvor klubben stod til at møde RB Leipzig i ottendedelsfinalen.

Meldingen om udelukkelse kommer, dagen efter at Fifa fastlagde første runde af sanktioner mod Rusland, der er i gang med en militær invasion af Ukraine.

Søndag meddelte forbundet, at russiske hold blandt andet skulle spille på neutral grund og holdt i første omgang igen med udelukkelse. Sidstnævnte blev mødt af kritik.

Blandt andre Jakob Jensen, direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), mente, at sanktionerne var for svage. Samme melding kom fra Danmarks kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S).

/ritzau/