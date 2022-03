Den russiske rigmand Roman Abramovich har valgt at sælge storklubben Chelsea.

Det fortæller han i en officiel udmelding på Chelseas hjemmeside.

»Jeg vil gerne adressere spekulationerne, der har været i medierne de seneste par dage i forhold til mit ejerskab af Chelsea FC. Som jeg har sagt før, har jeg altid truffet beslutninger med klubbens bedste interesse for øje,« siger han og tilføjer:

»I den nuværende situation har jeg derfor besluttet at sælge klubben, da jeg mener, at dette er i klubbens, fansenes, medarbejdernes, samt sponsorernes og samarbejdspartnernes interesse.«

Roman Abramovich (bagerst, i midten). Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Roman Abramovich (bagerst, i midten). Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Udmeldingen kommer i kølvandet på Ruslands beslutning om at invadere Ukraine, hvor særligt Abramovich' venskab med præsident Vladimir Putin er blevet kritiseret massivt de seneste dage.

»I skal vide, at det har været en utrolig svær beslutning at tage, og det gør mig ondt at skille mig af med klubben på denne måde. Jeg mener dog, at dette er i klubbens bedste interesse,« siger han videre.

Abramovich fortæller desuden, at salget af klubben ikke vil blive fremskyndet uden grund, men han kommer derimod ikke til at afkræve tilbagebetaling af igangværende lån til klubben, lyder det.

Tidligere onsdag skrev flere internationale medier som New York Times og engelske The Telegraph, at den russiske milliardær allerede har tilbudt fire personer at overtage ejerskabet af den stjernebesatte London-klub.

Én af dem, der hævder at være blevet tilbudt at købe de forsvarende Champions League-mestre, er den 86-årige schweiziske rigmand Hansjörg Wyss.

»Som alle andre oligarker er Roman Abramovich i panik. Jeg og tre andre personer modtog tirsdag et tilbud om at købe Chelsea,« fortæller schweizeren til mediet Blick.

Wyss har dog indtil videre ikke budt på russerens tilbud, fortæller han:

»Som det ser ud nu, kender jeg ikke den præcise salgspris. Og jeg er nødt til at undersøge de generelle betingelser. Men jeg kan sige, at jeg helt sikkert ikke kommer til at købe sådan noget alene.«

Dagens udmelding sker blot fire dage efter, at Roman Abramovich meddelte, at han overgav styringen af London-klubben til Chelsea Foundation.

Nu ender det i stedet med, at han sælger den klub, han købte i 2003.