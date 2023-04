Lyt til artiklen

Det er yderst sjældent, at store sportspersonligheder fra Rusland forholder sig kritisk til landets rolle i krigen i Ukraine.

Nu har den tidligere mangeårige landsholdsspiller for Ruslands fodboldlandshold Aleksandr Kerzhakov udtalt sig i opsigtsvækkende vendinger om netop krigen i Ukraine.

»Jeg er bange. Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. At det, der sker lige nu, er muligt i et moderne og civiliseret samfund,« siger Aleksandr Kerzhakov i et interview med journalist Nobel Arustamyan, som er lagt på videoplatformen YouTube. Interviewet er gengivet i flere medier - heriblandt Dagbladet og Aftonbladet.

Aleksandr Kerzhakov spillede som angriber i den russiske storklub Zenit St. Petersburg i størstedelen af karrieren, men var også et smut i spanske Sevilla i et par sæsoner.

Den russiske målmager nåede at få hele 91 kampe for det russiske landshold, hvor det blev til 30 mål. Nu bor han i Dubai sammen med sin kone – hvor de flyttede til sidste efterår – og reflekterer over, hvad krigen har af betydning for ham:

»Hver dag ser og læser du nyhederne. Så forstår du omfanget af, hvad der sker. Det blev meget svært for mig og min kone. På grund af den nuværende situation ønskede vi at flytte til et varmere sted. Vi ville gerne være der i stedet for i Rusland. Ikke for at flygte – eller for at markere – men bare for at være væk et stykke tid.«

Aleksandr Kerzhakov mener, at det generelt er svært at sætte ord på, hvad der foregår i hjemlandet lige nu.

»Det er et af de største problemer i Rusland i dag. Jeg er bange. Jeg havde aldrig troet, at sådan noget kunne ske. Det eneste, jeg ønsker, er, at der ikke er krig nogen steder i verden.«