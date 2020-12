Pavel Kossov fik ti års fængsel for at bruge en jernstang til at slå en englænder, der blev hjerneskadet.

Den russiske fodboldhooligan Pavel Kossov blev mandag idømt en fængselsdom på ti år for et overfald på en engelsk fan under EM i 2016.

Det skete ved en domstol i franske Aix-en-Provence, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kossov slog englænderen Andrew Bache med en jernstang, så sidstnævnte fik en hjerneskade og desuden er delvist lam.

Hændelsen skete op til EM-kampen mellem Rusland og England i Marseille 11. juni 2016.

Der var tale om et stort sammenstød, hvor i alt 35 personer kom til skade. Andrew Bache lå efterfølgende i koma ligesom en anden englænder Stewart Gray.

Allerede i dagene efter sammenstødet blev 20 russiske fans udvist fra Frankrig, og tre andre blev fængslet i landet i op til to år.

Fodboldkampen mellem England og Rusland sluttede 1-1.

/ritzau/