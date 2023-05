32-årige Aleksandr Karakin mistede livet i en bilulykke fredag.

Russiske Sport-Express melder, at Karakin mistede livet på hospitalet, da han blev hastet dertil efter ulykken, som ifølge det russiske medie skete under et ulovligt gadeløb i Lesnoy Gorodok lidt uden for Moskva.

Den tidligere fodboldspiller spillede som højreback og var tilknyttet de russiske storklubber Spartak Moskva og Dynamo Moskva – dog uden at få et gennembrud i klubberne.

Mediet skriver videre, at den nu totalsmadrede bil, som Karakin forulykkede i, er en Nissan GT-R, der hare flere end 540 hestekræfter.

Det totalsmadrede køretøj, som Karakin forulykkede i.

Aleksandr Karakin skulle angiveligt have kørt ind i et støjværn med høj fart.

Mediet beretter også om, at den 32-årige russer ikke selv deltog i gadeløbet, men at han blot passerede det med høj fart på vej hjem.

Sport-Express skriver, at der var en anden person i bilen, der også blev hastet på hospitalet. Vedkommendes tilstand er ukendt.

Aleksandr Karakin lagde støvlerne på hylden i 2018.