Tilskuerne får adgang til 10 procent af stadionkapaciteten, når russisk fodbold genstarter efter coronapause.

De russiske fodboldklubber kan lave en gradvis åbning af tribunerne, når landets bedste liga om tre uger bliver genoptaget efter en længere nedlukning på grund af coronapandemien.

De russiske myndigheder giver klubberne lov til at åbne op for ti procent af siddekapaciteten på stadion.

Det vurderes, at det fortsat vil være sikkert for tilskuerne at gå til fodbold.

De fleste andre ligaer i Europa er startet op eller planlægger en genstart uden publikum på tribunerne. Det gælder blandt andre den tyske Bundesliga og Superligaen i Danmark,

Ruslands vicepremierminister Dmitry Chernyschenko mener, at spillerne skal kunne mærke støtten fra fans. Han omtaler det som en vigtig følelsesmæssig komponent.

Rusland er det land i verden, der med omkring 380.000 coronatilfælde har været tredjehårdest ramt efter USA og Brasilien. Tirsdag slog præsident Vladimir Putin dog fast, at Rusland har nået toppen af krisen.

Der resterer endnu otte spillerunder af den bedste russiske række, der toppes af Zenit fra Sankt Petersborg. Førerholdet har et stort forspring til Lokomotiv Moskva.

Den russiske liga blev lukket ned 17. marts. Efter tre måneders nedlukning er der planlagt en genstart 21. juni.

/ritzau/AFP