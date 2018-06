Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi bliver hyldet i den by, Argentina har base under VM i Rusland.

Bronnitsy. Den russiske by Bronnitsy har været på den anden ende, siden det kom frem, at Argentina havde valgt byen som sin base under VM i fodbold i Rusland.

På det argentinske hold spiller nemlig en af verdens største fodboldstjerner - Lionel Messi.

Det har fået stor opmærksomhed blandt byens 20.000 indbyggere, der har forberedt sig i lang tid på stjernens ankomst.

I hele byen hænger der Messi-flag, og på en stor væg langs byens hovedgade har 29-årige Sergeij Erofeev malet et stort billede af Barcelona-spilleren.

Flere kunstnere havde deltaget i en konkurrence for at få lov til at male billedet.

- Da jeg malede Messi, malede jeg en af min tids legender. Messi er en af verdens bedste spillere. Jeg håber, at han kommer og ser mit værk, siger Erofeev til AFP.

Omkring 400 tilskuere var mødt frem til Argentinas første træning i byen mandag, og ifølge AFP's udsendte kan man ikke gå rundt i byen uden at høre navnet "Messi" blive råbt.

Argentinas ambassadør i Rusland, Ernesto Lagorio, var også til stede under Argentinas første træning, hvor Messi gav autografer til flere af de ventende tilskuere, der hyldede ham.

- Det var fantastisk. Det gik rigtig godt, og det har været en god eftermiddag, sagde ambassadøren til AFP efter træningen.

Argentina spiller sin første kamp ved VM lørdag mod Island. Sydamerikanerne er desuden i gruppe D med Nigeria og Kroatien, og Argentina er favorit til at vinde gruppen.

/ritzau/