Cristiano Ronaldo. Superstjerne. Vant til at få, hvad han peger på. For det meste.

Men da han forsøgte at indynde sig hos den barmfagre russiske model Viktoria Odintcova blev fodboldfænomenet afvist i porten.

Det er i hvert fald den fortælling, den populære Instagram-model turnerer med.

I det russiske program Makarena bliver 26-årige Viktoria Odintcova spurgt ind til, om Ronaldo nogensinde har 'liket' et af hendes opslag. Til det spørgsmål svarer hun bekræftende:

»Det er sket. Han skrev endda til mig. Det er lang tid siden. Han skrev: 'Hej, hvordan går det'.«

Og man skal ikke være datingprofessor for at regne ud, hvad en privatbesked i Instagram-indbakken, hvor harmløs den end lyder, betyder.

Viktoria Odintcova skulle dog ikke nyde noget af Ronaldos angivelige interesse i, hvordan 'det gik hende'. Fodboldsuperstjernen blev afvist pure med en simpel manøvre:

»Jeg slettede beskeden, og svarede ikke,« lyder den iskolde anekdote fra den varmblodede russsiske model, som har flere end fem millioner følgere på Instagram.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez pose on a red carpet as they arrive at the 2019 MTV Europe Music Awards at the FIBES Conference and Exhibition Centre in Seville, Spain, November 3, 2019. REUTERS/Jon Nazca Foto: JON NAZCA Vis mere Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez pose on a red carpet as they arrive at the 2019 MTV Europe Music Awards at the FIBES Conference and Exhibition Centre in Seville, Spain, November 3, 2019. REUTERS/Jon Nazca Foto: JON NAZCA

Hun uddyber med endnu en stikpille til portugiseren fra Juventus:

»Selvfølgelig skulle han ikke have chancen. Helt ærligt! Jeg kender andre piger, han har skrevet til. Så jeg forstod straks, hvad han var ude på. 'Dude, farvel, slettet'!«

Modellen fortæller ikke, hvornår det lille cyber-møde med Cristiano Ronaldo fandt sted. Den 34-årige stjerne har siden 2016 været sammen med kæresten Georgina Rodriguez.

Viktoria Odintcova har tidligere været kædet sammen med den brasilianske landsholds-10'er Neymar Jr. og Formel 1-superstjernen Lewis Hamilton.