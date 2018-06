Vi skal glemme den her kamp og koncentrere os om næste skridt, siger Ruslands landstræner efter storsejr.

Moskva. Med en sejr på 5-0 over Saudi-Arabien i åbningskampen ved VM satte det russiske landshold sine kritikere på plads.

Og der gik ikke mange minutter efter slutfløjtet, før landstræner Stanislav Cherchesov modtog et opkald fra præsident Vladimir Putin, der overværede kampen.

- Statslederen ringede til mig og lykønskede. Han sagde, at vi skulle fortsætte med at spille på den måde, siger Cherchesov ifølge AFP.

Rusland havde i otte måneder ikke smagt sejrens sødme og er sammen med Saudi-Arabien det lavest rangerede hold i turneringen. Men da det gjaldt, var russerne klar.

- Vi viste i dag, at vi er på rette spor, men vi skal glemme den her kamp og koncentrere os om næste skridt, siger Cherchesov med tanke på tirsdagens kamp mod Egypten.

For trods torsdagens storsejr er der ifølge Cherchesov fortsat risiko for, at Rusland ryger ud i gruppespillet, hvor Uruguay er den sidste modstander.

Men han har også en opløftende besked til de mange, som tvivler på holdets muligheder.

Ifølge Cherchesov har Rusland helt som planlagt ramt topformen på rette tidspunkt.

- At være god er en ting. Men at være god på rette tid og rette sted er noget ganske andet, siger han.

Den overbevisende indsats kommer bag på mange russiske fodboldtilhængere.

- Jeg var virkelig bekymret, men det viser sig, at vi slet ikke så dårlige, siger en glad fan i Moskva til AFP.

