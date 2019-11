Rusland er blandt værterne for EM i 2020 og forventer ikke, at værtskabet kommer i fare efter Wada-anbefaling.

Følger Det Internationale Antidopingagentur (Wada) anbefalingerne fra et udvalg under Wada, vil Rusland blive udelukket fra store sportsbegivenheder i fire år.

Samtidig bliver nationen frataget værtskabet for store begivenheder, medmindre at det af juridiske eller praktiske årsager er umuligt at flytte værtskabet til et andet land.

Wadas afgørelse kan bringe næste års EM-værtskab i fare. Her er den russiske by Sankt Petersborg ligesom København blandt de 12 værtsbyer for EM i fodbold.

Men Rusland ser det ikke som en risiko at miste værtskabet, fortæller Alexei Sorokin, der er formand for den lokale organisationskomité i Rusland.

- Indtil videre ser jeg ingen faktorer, der indikerer, at nogen beslutninger kan blive genovervejet, siger han.

På et møde i Paris 9. december afgøres det, om og hvor hårdt Rusland skal straffes for at have manipuleret med data fra dopingprøver.

- Det ville være underligt for os som arrangører at se en diskussion om nogen form for ændringer, når man tænker på, hvor godt forberedt vi er. Vi håber, at Wadas anbefalinger vil blive behandlet på passende vis, siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Wada indsamlede i januar data om dopingprøver fra russiske atleter, men konstaterede i september, at Rusland havde manipulerede med disse data. Mandag skrev Wada desuden, at der var plantet falske beviser i det overleverede materiale.

Ved næste års EM er Rusland både vært og deltager, efter at landets fodboldlandshold kvalificerede sig via EM-kvalifikationens gruppe I.

Allerede nu står det klart, at Rusland er i gruppe med Belgien og Danmark og skal møde det danske landshold i Parken i København. Rusland har selv to hjemmekampe i gruppen.

- At forberede os er vores eneste måde at svare igen på udviklingen. Vi hører fra vores kolleger (i Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, red.), at de er ret tilfredse (med forberedelserne, red.), siger Alexei Sorokin.

Sorokin siger i samme interview, at de russiske arrangører samarbejder med Uefa og ikke Wada om slutrunden.

/ritzau/